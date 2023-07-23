Beşiktaş Rodriguez’i kadrosuna kattı
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez’i transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez’i transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kolombiyalı forvet Yessica Rodriguez’i kadrosuna kattığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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