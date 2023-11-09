Beşiktaş Sahasında Bodo-Glimt'i Ağırlıyor! İşte Muhtemel 11'ler

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Sahasında Bodo-Glimt'i Ağırlıyor!

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Aboubakar Dönecek

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

Aboubakar Rekor Kırabilir

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

Avrupa'da 240. Mücadele

Beşiktaş, Bodo/Glimt karşısında Avrupa'da 240. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 239 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 101 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 317 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 358 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih, Rashica, Cenk, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Björtuft, Björkan, Berg, Saltnes, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna