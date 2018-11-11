Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.



11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortaladığı topa kafayla vuran Güven Yalçın, kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



14. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Robinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte David Braz, topu aşırtma bir şekilde kaleye gönderdi. Oğuzhan Özyakup'un kafayla çizgi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1



31. dakikada Emre Kılınç'ın soldan ortasına Torje, topa gelişine vurdu. Torje'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



34. dakikada ceza alanının hemen dışından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı gitti.



40. dakikada Güven Yalçın'ın uzak mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı.



43. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Robinho'un şutunda Tolga Zengin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.