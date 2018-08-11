Fikret Orman, "Birçok iş yapılması lazım. Bunların da ancak gücünü tam olarak almış yeni bir yönetim kuruluyla olabileceğini düşünüyorum. Onun için kısa bir süre içerisinde seçime gideceğiz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 2018 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yeni bir yönetim kurulu için seçime gideceklerini açıklayan Fikret Orman, "Beşiktaş'ta çok zor bir süreci yürütüyoruz. Bu zor süreci yürütebilmemiz için heyecanımızın artması lazım. 6.5 sene içerisinde hepimiz yorulduk. Bu yorgunluğun haricinde bir silkelenmemiz lazım. Yönetim olarak da silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim Kuruluyla alakalı seçime gideceğim. Yeniden bir yönetim kurulu, yeni bir güç, yeniden bir mücadeleye girebilmemiz için seçime gitme kararı alacağım. Aday olmak isteyenler, baskın bir seçim arkasında strateji olan bir seçim değildir. Burası Beşiktaş Kulübü. Aday olunmalıdır da. İsteyen herkes aday olabilir. Gelir kamuoyuna ne söylemek istiyorsa konuşur. Şimdi denetleme kurulu başkanımız birkaç şey söyledi. Dijitale dönün, TV'ye dönün diye. Birçok iş yapılması lazım. Bunların da ancak gücünü tam olarak almış yeni bir yönetim kuruluyla olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle kısa bir süre içerisinde seçime gideceğiz. Ben de yeni bir liste yapacağım. Aday olmak isteyenler, borcu düşürmek için projeleri olanlar, konuşanlar... Bunu kamuoyun önünde kulisini yapan bütün herkes için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Buyursunlar adaylıklarını açıklasınlar. Bize nasıl yapacaklarını anlatsınlar. Biz de duyma fırsatı buluruz. Yani diyorum ki 'Hodri meydan.' Herkes gelsin ne söyleyeceği varsa genel kurulda söylesin" ifadelerini kullandı.





BORCU 2 MİLYAR 103 MİLYON LİRA

Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

