Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezonunu yaşıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in 12 haftalık bölümünde 5 kez kazanabilen Beşiktaş, yüzde 41,6 galibiyet oranı yakalayabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezonunu yaşıyor.

Beşiktaş'ta 4. yılını geçiren ve ilk iki sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan Güneş, son 2 sezonda ise takımın düşüşüne engel olamadı.

Güneş yönetiminde Süper Lig'de bu sezonki 12 maçta 5 kez kazanabilen Beşiktaş, yüzde 41,6 galibiyet oranında kaldı.

Ligdeki 3 maçtan berabere ayrılan siyah-beyazlı ekip, 4 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.



İlk sezona hızlı başlamıştı

Beşiktaş, Güneş'in göreve geldiği ve şampiyon olduğu 2015-2016 sezonuna ise hızlı bir başlangıç yapmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, 12. haftalar dikkate alındığında söz konusu sezonda 9 kez rakiplerine üstünlük kurdu. 2 karşılaşmayı berabere tamamlayan ve bir kez mağlup olan Beşiktaş, yüzde 75 gibi yüksek bir galibiyet oranıyla 2015-2016'ya başladı.

Başarılı performansını sürdüren ve 34 maçın 25'ini kazanan siyah-beyazlı takım, yüzde 73,5'lik galibiyet oranıyla şampiyonluğa ulaştı.



Etkili performansını 2016-2017'de sürdürdü

Beşiktaş, Güneş yönetimide 2016-2017 sezonunda da etkili performans sergiledi.

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu 2016-2017'nin ilk 12 haftasında 8 kez kazanan siyah-beyazlılar, yüzde 66,6'lık galibiyet oranı yakaladı.

Sezon boyunca performansını artıran ve 23 galibiyete ulaşan Beşiktaş, bu oranını da yüzde 67,6'ya çıkararak mutlu sona ulaştı.



Geçen sezon da kötü başladı

Şenol Güneş, son 2 sezonda takımın düşüşüne ise engel olamadı.

Geçen sezonun ilk 12 haftasında 6 kez kazanabilen Beşiktaş'ın galibiyet oranı yüzde 50'ye geriledi.

Söz konusu sezonun devamında toparlanmayı başaran siyah-beyazlı takım, galibiyet sayısını 21'e yükseltti. Bu şekilde galibiyet oranını yüzde 61,7'ye çıkaran Beşiktaş, etkili performansına rağmen 4. sırada yer alabildi.



Liderin 9 puan gerisinde

Ligde 18 puan toplayabilen ve 7. sırada kalan siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in de 9 puan gerisine düştü.

Güneş yönetiminde ilk sezonunda Süper Lig'in genelinde 5 kez mağlup olan Beşiktaş, 2016-2017'de rakiplerine 3 kez yenildi. Geçen sezon 5 lig yenilgisine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 12 maçta şimdiden 4 mağlubiyete ulaştı.



İç sahada da düştü

Son 2 sezonda deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, aynı düşüşü bu sezon iç saha maçlarında da yaşamaya başladı.

Güneş yönetimindeki ilk sezonunda Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle iç saha maçlarını farklı statlarda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı takım, evinde rakiplerine 2 kez mağlup oldu.

Vodafone Park'ın açılmasının ardından son 2 sezonda 34 iç saha maçında etkili performans sergileyen ve yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezon şimdiden rakiplerine 2 kez yenildi.