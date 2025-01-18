Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı! 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta takımın başına getirilen isim belli oldu. Siyah-beyazlılar, dün yaptığı açıklamayla Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını duyurduğu Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, saat 14.30 sularında İstanbul'a geldi. Norveçli teknik adamı, havalimanında Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı ile yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu karşıladı. Daha sonra Öztopaloğlu, Ole Gunnar Solskjaer'e çıkışta çiçek takdim etti.

Havalimanı çıkışında kısa bir açıklama yapan 51 yaşındaki teknik adam, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. İlk görüşmeleri, ilk konuşmaları yönetimimizle yaptık. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu harika şehirde olmak da çok güzel." ifadelerini kullanmıştı.

Solskjaer, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında, göreve başlamak için sabırsızlandığını söyledi. Kulüp yöneticileriyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Solksjaer, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına da değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Taraftarlarımız çok önemli. Yönetim kurulumuzla da bunu konuşuyorduk. İnanılmaz tutkulular. Norveç'te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım, daha önce Beşiktaş'ta oynadı. Ronny Johnsen de öyle. Onlar bana buradaki taraftarlardan bahsettiler, Beşiktaş'a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar. Gerçekten harikalar. Gerçek futbol taraftarları. Takımlarına yürekten destek olan, asla ama asla desteği bırakmayan müthiş bir taraftar." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için görüşmelere başladığı Ole Gunnar Solskjaer'le Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da bir araya geldi.

SOLSKJAER RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş daha sonra yaptığı açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN 62. TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Beşiktaş'ın 1911 yılında başlayan 114 yıllık futbol tarihinde 61 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 35 yabancı teknik direktör görev alırken Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 36. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı ekibi toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgaristanlı, Gallerli, İspanyol, Hırvat ve Hollandalı teknik direktör çalıştırdı.

Solskjaer, kulüp tarihinde görev yapacak ilk Norveçli teknik adam olacak.

SOLKSJAER'İN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 1990'da ülkesinin takımlarından Clausenengen'de başlayan Ole Gunnar Solskjaer, burada geçirdiği 5 sezondan sonra bir başka Norveç temsilcisi Molde'ye transfer oldu.

Molde'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Solskjaer, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer olarak ilk kez ülkesi dışına çıktı.

Manchester United'da 1996'da başladığı futbolculuk kariyerini yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı 2007 yılında noktalayan Norveçli teknik adam, İngiliz ekibinde 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kıtalararası Kupa (FIFA Kulüpler Dünya Kupası), 2 FA Cup ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Manchester United Rezerv Takımı ile başlayan Solskjaer, futbol A takımı seviyesinde ilk deneyimini Molde'nin başında yaşadı.

Molde'de 2010 yılında göreve başlayan 51 yaşındaki teknik adam, Norveç ekibine 2011 yılında tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. Solskjaer, bir yıl sonra yeniden sezonu zirvede tamamladı. Deneyimli antrenör, Molde ile 2013 yılında Norveç Kupası'nı da kazanmayı başardı.

Daha sonra Ocak 2014'te Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’nin başına geçen Norveçli teknik adam, istenilen sonuçları alamadı ve lige veda etti.

Küme düşmenin ardından görevden ayrılan Solskjaer, Ekim 2015'te Molde'ye geri döndü.

Norveç ekibindeki ikinci döneminde ligi iki kez şampiyonun ardında tamamlayan Solskjaer, Aralık 2018'de Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, Manchester ekibinin başında 2020-2021'de şampiyon Manchester City'nin ardından sezonu ikinci sırada tamamladı.

Solskjaer, Kasım 2021'de ise görevinden ayrıldı. Norveçli teknik adam, 3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmıyordu.