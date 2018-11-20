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Beşiktaş'ta 10 futbolcusundan yoksun çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta 10 futbolcusundan yoksun çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'ın katılmadığı belirtildi.

İdmanın salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı ve daha sonra sahaya çıkan futbolcuların, pas, 5'e 2 dar alan oyunları gerçekleştirdiği aktarıldı. İdmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve 19 Yaş Altı Takımı oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın da antrenmanda yer aldığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #Ankaragücü
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