banner982
O PKK'lının akıbeti belli oldu
O PKK'lının akıbeti belli oldu
Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu
Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu
Kanguru'nun ''Sahte mehdi
Kanguru'nun ''Sahte mehdi" ile imtihanı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! O saatlere dikkat
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! O saatlere dikkat

Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme

Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Umut Nayir ve Enzo Roco transferlerini arka arkaya açıklayan siyah beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman zaman 10 numarada da görev yapabilen Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak üzere.

Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme

Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

ATIBA DA TAMAM
Beşiktaş yönetimi, uzun süren görüşmeler sonrası Atiba Hutchinson ile de anlaşma sağladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kalmasını ısrarla istediği Kanadalı oyuncu sonunda ikna edildi ve 1 yıl daha takımda kalması sağlandı. Atiba bir yıllık yeni sözleşme için 750 bin Euro ücret alacak.

Etiketler; #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.