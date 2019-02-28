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Beşiktaş'ta A Milli Takım ile anlaşan Şenol Güneş hakkında bir gelişme var mı? Beşiktaş'a Sergen Yalçın mı geliyor? (TFF Şenol Güneş)

A Milli Takım ile anlaşan Şenol Güneş hakkında Beşiktaş'ta bir gelişme yaşandı mı? Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İddialara göre, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlayacak. Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir ivme yakalayan Sergen Yalçın ile Beşiktaş Kulübü'nün prensip anlaşmasına vardığı öne sürülüyor

Beşiktaş'ta A Milli Takım ile anlaşan Şenol Güneş hakkında bir gelişme var mı? Beşiktaş'a Sergen Yalçın mı geliyor? (TFF Şenol Güneş)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı resmi açıklamayla 4 yıllığına Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ile anlaştığını açıkladı.

Rumen teknik adam Mirca Lucescu'nun beklenen başarıyı sağlayamaması Türkiye Futbol'unda yeni değişimi getirdi.

Siyah Beyazlılar'da önemli başarılara imza atan Güneş'in yerine ise Beşiktaşın efsane futbolcusu Sergen Yalçın ismi konuşuluyor.

Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir ivme yakalayan Sergen Yalçın ile Beşiktaş Kulübü'nün prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şenol güneş #A Milli Takım #beşiktaş
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