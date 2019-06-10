Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Avcı, "Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulübe imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum." dedi.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, 55 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.



İmza töreni Vodafone Park'ta düzenlendi. Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ilk sözü aldı.



Fikret Orman, bir ekip olarak şampiyonluğa oynayacaklarını vurguladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı da Beşiktaş'a imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını söyledi.



Avcı, Beşiktaş'a oynatmak istediği futbolla ilgili bilgi de verdi.



İmza töreninin ardından kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, eşi Hülya, oğulları Mert ve Ege basın mensuplarına poz verdi.





ulusal.com.tr