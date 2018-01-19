Dusko Tosic'in doğum günü antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı

Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun, yarı sahada taktik maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.



Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Antalya'ya gidecek.



Tosic'e doğum günü kutlaması

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'in 33. yaş günü antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında Tosic'e mutluluklar diledi.