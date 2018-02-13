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Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cuma günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

 Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cuma günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları, açma-germe hareketleri ve istasyon koşuları ile başladığı bildirildi.

Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve minik kale maçla devam eden idmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdiği kaydedildi. Turnuva maçlarını kazanan siyah takımın, sevinç fotoğrafı çektirdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın sponsorlarından Vodafone'un talihlilerinin, antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek imza aldığı ve fotoğraf çektirdiği belirtildi.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #spor toto süper lig #futbol #beşiktaş #atiker konyaspor
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