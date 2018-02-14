Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cuma günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Isınma koşuları, açma-germe ve istasyon koşuları ile başlayan idmanın, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışmaların yer aldığı program, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.



Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, idmandan sonra özel uçakla Konya'ya gidecek.