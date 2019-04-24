Beşiktaş Kulübünde mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa veya kurullara aday olmak isteyenlerin 2 Mayıs'ta mesai bitimine kadar dilekçelerini vermesi gerektiği bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, "Olağan seçimli genel kurul toplantısında yapılacak olan; yönetim kurulu başkanlığı, denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen seçme ve seçilme hakkına sahip kongre üyelerimizin adaylık dilekçelerini 2 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar Divan Kurulu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir." denildi.



Siyah-beyazlı kulüpte olağan seçimli genel kurul toplantısı, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. O gün çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimli genel kurul, 12 Mayıs'ta toplanacak.



Yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüzün 5-12 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yapılacak olan; Yönetim Kurulu Başkanlığı, Denetim, Disiplin ile Seçme ve Sicil Kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen seçme ve seçilme hakkına sahip Kongre Üyelerimizin adaylık dilekçelerini 2 Mayıs 2019 günü saat 17:00’ye kadar Divan Kurulu Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.



Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmak isteyen üyelerimiz, kendilerinin ve kurul üye adaylarının Tüzüğümüzün 35. Maddesine, Denetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmak isteyen üyelerimiz, kendilerinin ve kurul üye adaylarının Tüzüğümüzün 42. Maddesine, Disiplin Kurulu Başkanlığı’na aday olmak isteyen üyelerimiz, kendilerinin ve kurul üye adaylarının Tüzüğümüzün 44. Maddesine, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı’na aday olmak isteyen üyelerimiz, kendilerinin ve kurul üye adaylarının Tüzüğümüzün 49. Maddesine uygun özelliklere sahip olduklarını belirten açıklamaları da ekleyerek adaylık müracaatını yapacaklardır.



Tüm Kongre üyelerimize saygı ile duyurulur.



BJK Divan Kurulu Başkanlığı



