Bahar festivalinde bir kişi kalabalığa ateş açtı
Bahar festivalinde bir kişi kalabalığa ateş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır hattında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır hattında
Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez
Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez

Beşiktaş'ta Bayern Münih maçı hazırlıkları

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, yarın Almanya'nın Münih kentine gidecek

Beşiktaş'ta Bayern Münih maçı hazırlıkları

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'nın Bayern Münih takımı ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi.

Futbolcuların idmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları ifade edildi.

Beşiktaş kafilesi, yarın saat 14.00'te özel uçakla Almanya'nın Münih kentine gidecek. Siyah-beyazlılar, son antrenmanını yarın TSİ 21.30'da maça ev sahipliği yapacak Allianz Arena'da gerçekleştirecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #beşiktaş #antrenman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.