Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında forma giymeyen oyuncuların; top kontrolü, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale taktik maç yaptıkları ifade edildi.



Bayern Münih karşılaşmasında görev yapan oyuncuların ise kondisyon çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi.



Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.