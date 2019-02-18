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Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak altında bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk bölümünde istasyon koşuları ve pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik program üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada 3 takımla oynanan turnuva maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #fenerbahçe
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