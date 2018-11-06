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Beşiktaş'ta Genk maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 8 Kasım Perşembe günü Belçika deplasmanında Genk'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta Genk maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 8 Kasım Perşembe günü Belçika deplasmanında Genk'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Taktik programla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın Belçika'ya gidecek ve son çalışmasını burada yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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