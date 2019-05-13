Başkan adaylarından Hürser Tekinoktay: "Seçimin iptali için hukuki süreç başlatacağız"

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan ama Fikret Orman'ın gerisinde kalan Hürser Tekinoktay, seçimin iptali için mahkemeye gideceğini söyledi.



Tekinoktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usülsüz olarak kulübe üye yapılan kişilerin olduğunu ve bunun için bir dava açtıklarını belirterek, "Seçimin iptali için hukuki süreç başlatacağız." dedi.



Seçimin iptali halinde kendisinin yeniden aday olmayacağını kaydeden Tekinoktay, "5 bin 268 kişinin sahte ve usülsüz şekilde üye yapıldığı yönünde dava var. Beşiktaş Başkanı'nı hakiki Beşiktaşlılar seçsin. Seçim iptal edilse de aday olmayı düşünmüyorum. Denetleme Kurulunu da bu usülsüz üyelerden dolayı mahkemeye vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.