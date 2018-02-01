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Beşiktaş'ta Hutchinson'ın sağlık durumu

Siyah-beyazlı takımın Kanadalı oyuncusunun, göğüs kafesindeki kaslarda ağrı ve batma şikayeti nedeniyle Bursaspor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı

Beşiktaş'ta Hutchinson'ın sağlık durumu

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bursaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson'ın durumu belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson'ın, dünkü antrenmanda yapılan şut çalışması sırasında interkostal adalesinde (göğüs kafesinde kaburgalar arası kaslar) gerilmeye bağlı oluşan ağrı ve batma şikayeti nedeniyle kafileye alınmadığı bildirildi.

Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto süper lig #futbol #beşiktaş #atiba hutchinson
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