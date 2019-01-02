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Beşiktaş'ta ikinci yarı mesaisi başlıyor

Beşiktaş, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da yapacağı kamp çalışmaları ile yarın başlayacak.

Beşiktaş'ta ikinci yarı mesaisi başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı ekip, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 8 Ocak Salı günü Hollanda ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak.

11 Ocak Cuma günü Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak Beşiktaş, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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