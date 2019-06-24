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Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon kamp programı belli oldu.

Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde süren yenileme çalışması nedeniyle 8-11 Temmuz tarihlerindeki antrenmanların ve 13-22 Temmuz'daki ilk etap kamp çalışmasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın ikinci etap kamp çalışmasını ise 25 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Saalfelden kentindeki Gut Brandlhof Hotel'de gerçekleştireceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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