Siyah-beyazlı ekibin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Cyle Larin idmana katıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cuma günü Vodafone Park'ta karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Cyle Larin de katıldı. Siyah-beyazlı kulüp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na daha önce yaptığı açıklamada Cyle Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirmişti.



Sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Pepe ve Dusko Tosic'in de yer aldığı idmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar daha sonra iki gruba ayrılıp geniş alanda minyatür kale maç yaptı.



Bir sonraki bölümde bir grup 5'e 2 top kapma çalışması yaparken, diğer grup bire bir şut ve savunma idmanı gerçekleştirdi.



Siyah-beyazlıların antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.



Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.