banner967
Doğu Perinçek'ten sert tepki: Cumhurbaşkanı imam değildir!
Doğu Perinçek'ten sert tepki: Cumhurbaşkanı imam değildir!
Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması
Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması
"Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor"
Afrin Harekatı'ndan 3. şehit haberi
Afrin Harekatı'ndan 3. şehit haberi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı ekibin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Cyle Larin idmana katıldı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

 Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cuma günü Vodafone Park'ta karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Cyle Larin de katıldı. Siyah-beyazlı kulüp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na daha önce yaptığı açıklamada Cyle Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirmişti.

Sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Pepe ve Dusko Tosic'in de yer aldığı idmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar daha sonra iki gruba ayrılıp geniş alanda minyatür kale maç yaptı.

Bir sonraki bölümde bir grup 5'e 2 top kapma çalışması yaparken, diğer grup bire bir şut ve savunma idmanı gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #kasımpaşa #futbol #beşiktaş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.