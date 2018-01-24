Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncularından Necip Uysal'ın 27. yaş günü antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cuma günü Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı bildirildi.

Isınma hareketleri ve koşu çalışması ile başlayan idmanın pas, orta ve şut çalışması ile devam ettiği belirtildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.



Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.



Necip Uysal'a doğum günü kutlaması

Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Necip Uysal'ın 27. yaş günü antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı.

Başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı doğum günü kutlamasında teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında Uysal'a mutluluklar diledi.

Necip Uysal kutlama nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmayı diliyorum." dedi.