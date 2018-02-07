Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic takımla çalıştı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, Gençlerbirliği karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.



Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularının ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, son bölümde minyatür kale maç ve şut çalışması üzerinde durdu.



Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.