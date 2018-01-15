Gökhan Töre, uzun bir aranın ardından çalışmalara başlarken sakatlanan Dusko Tosic idmanı yarıda bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanşında 17 Ocak Çarşamba günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalara başladı.



Antalya kampı sonrasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk idmana çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre de antrenmanda yer aldı. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, takımdan ayrı koşu yaptı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana takımdan ayrı koşuyla başlayan ve daha sonra toplu çalışmaya dahil olan Dusko Tosic ise antrenmanı tamamlayamadı. Sırp oyuncu, yarı sahada yapılan çift kale maçta, sağ kasığında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı.



İdmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı futbolcular, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma oynadı ve pas çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarı sahada çift kale taktik maçla idmanı noktaladı.



Antrenmanın sona ermesinin ardından sahada kalan Oğuzhan Özyakup ve Orkan Çınar, bir süre şut çalışması yaptı.



Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.

