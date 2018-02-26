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Beşiktaş'ta Pepe'ye doğum günü kutlaması

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe'ye, 35. yaş günü dolayısıyla kulüp tesislerinde kutlama yapıldı.

Beşiktaş'ta Pepe'ye doğum günü kutlaması

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde, 35. yaş günü dolayısıyla Pepe için pasta kesildi.

Kutlamada eğlenceli anlar yaşanırken teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları Pepe'ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü de hazırladığı özel bir video ile Pepe'nin doğum gününü kutladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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