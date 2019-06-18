banner1005
Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün yönetimine ithafen "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj

Ricardo Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın basında yer alan kendisine yönelik ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, şu anda tatilde olduğunu belirterek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." değerlendirmesini yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.