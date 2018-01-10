Kampta sakatlık geçiren Pepe'nin sol kalça adalesinde, Tosic'in de sağ baldırında zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampında sakatlık geçiren futbolcuları Pepe ve Dusko Tosic'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Pepe'nin sol kalça adalesinde, Tosic'in de sağ baldır adalesinde zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.



Sağlık ekibi tarafından tedavileri yapılan oyuncuların, tedbir amacıyla takımdan ayrı salon ve havuzda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.



İki futbolcunun da hafta başında takımla antrenmanlara çıkmasının planlandığı kaydedildi.