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Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitecek

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon olduğu gibi 2018-2019'da da hayal kırıklığı yaşadı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitecek

Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren ve bu sezon sonunda kulüpten ayrılacak Güneş yönetiminde, son 2 sezonda zirvenin gerisinde kaldı. 
Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında olmak üzere üst üste iki kez şampiyon olan Beşiktaş, son 2 sezonda ise ilk ikiye giremedi.
Geçen sezonu 4. sırada bitiren siyah-beyazlı takım, 2018-2019'un 33. haftası sonunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligin 34. haftasında puan kaybederse ve Trabzonspor da kazanırsa sezonu yine 4. sırada bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Son 5 sezonun en kötü performansı
Beşiktaş, 4 yıldır görevde bulunan Şenol Güneş yönetiminde son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.
Süper Lig'de bu sezon 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 62 puan toplayan siyah-beyazlılar, son haftada Kasımpaşa'yı yense dahi 5 sezonluk kötü grafiği değiştiremeyecek.
Geçen sezonu 71 puanla tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda 2016-2017'de 77 ve 2015-2016'da 79 puan toplamıştı. 
Siyah-beyazlı ekip, Slaven Bilic'in görevde bulunduğu 2014-2015 sezonunda ise 69 puanda kalmıştı.
Beşiktaş, 2013-2014'te ise 62 puan alabilmişti.

Deplasmanda da kötü performans
Beşiktaş, Güneş yönetiminde deplasmandaki lig maçlarında geçen sezonki kötü grafiğini tekrarladı.
Bu sezon 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 26 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, geçen sezon da dış sahada aynı performansı göstermişti.
2016-2017'de dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 34 puana ulaşan Beşiktaş, 2015-2016'da ise 11 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 36 puan elde etmişti.
Slaven Bilic'in görevde olduğu 2014-2015'te 12 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle deplasmanda 37 puan çıkaran siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'te ise bu sezonun benzerine imza atıp 26 puanda kalmıştı.
Beşiktaş, Samet Aybaba yönetimindeki 2012-2013'te ise dış sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 27 puan çıkarmıştı.
Siyah-beyazlı takım, son 8 sezondaki en kötü deplasman performansını ise beşer galibiyet ve yenilgi, 7 beraberlikle 22 puan alabildiği 2011-2012'de yaşamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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