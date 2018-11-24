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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ve siyah-beyazlı futbolcular, geçmiş yıllarda öğretmenlik de yapan teknik direktör Şenol Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ahmet Kavalcı ve oyuncular,

Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçı için Kayseri'de konakladıkları otelde, Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi.

Ayrıca, takımın antrenörleri Şeref Çiçek, Guti Hernandez, İlhan Mansız, kaleci antrenörü Marjan Mrmic ve analiz uzmanı Eren Şafak'a da çiçek takdim etti.

Daha sonra teknik heyet ve oyuncuların, birlikte pasta kestiği aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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