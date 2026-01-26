Beşiktaş, Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Beşiktaş, sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz santrfor Tammy Abraham ile yola devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını resmen duyurdu.

13 MİLYON AVROLUK İMZA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen bildirimde, transferin mali detayları ve sürecin tamamlandığı paylaşıldı.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir."

Siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazanan Abraham, istatistikleriyle de dikkat çekti. İngiliz futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 26 müsabakada rakip fileleri 13 kez havalandırma başarısı gösterdi.