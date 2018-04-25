Beşiktaş, TFF'nin derbinin kaldığı yerden devam etmesi yönünde verdiği kararın ardından bir açıklama yayınladı
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Yarın yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı’nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir.
Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
ulusal.com.tr
Beşiktaş, TFF'nin derbinin kaldığı yerden devam etmesi yönünde verdiği kararın ardından bir açıklama yayınladı
Beşiktaş, TFF'nin derbinin kaldığı yerden devam etmesi yönünde verdiği kararın ardından bir açıklama yayınladı