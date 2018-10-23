Beşiktaş Jimnastik Kulübü, dün bazı televizyon programlarında Şenol Güneş ve bazı futbolcular hakkında yapılan ödemeler ve sözleşmelerle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Beşiktaş JK resmi internet sitesinden yapılan



Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:



Kulübümüzden Açıklama



Dün; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımız hakkında bazı televizyon programlarında ödemeler ve sözleşmelerle ilgili yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı açıklamamızın ardından, bugün, gazetelerde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ilgili iddialara yer verilmiştir.



Bu iddiaların doğru olmadığını tekrar eder, taraftarlarımızın Lig ve Avrupa'daki önemli maçlarımız öncesinde basın yayın organlarında yer alan bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK



resmi internet sitesinden yapılan açıklama da, bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve bu tür asılsız haberlere taraftarların itibar etmemesi gerektiğinin altını çizdi.Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:Dün; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımız hakkında bazı televizyon programlarında ödemeler ve sözleşmelerle ilgili yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı açıklamamızın ardından, bugün, gazetelerde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ilgili iddialara yer verilmiştir.Bu iddiaların doğru olmadığını tekrar eder, taraftarlarımızın Lig ve Avrupa'daki önemli maçlarımız öncesinde basın yayın organlarında yer alan bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.Saygılarımızla,