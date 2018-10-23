"Çöldeki Davos" uluslararası boykota rağmen başladı
ByLock soruşturmasında yeni gelişme
ByLock soruşturmasında yeni gelişme
Futbolcu Caner Erkin'in yargılandığı davada karar
Futbolcu Caner Erkin'in yargılandığı davada karar
Halid el-Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde
Halid el-Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde

Beşiktaş'tan o iddialara açıklama

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, dün bazı televizyon programlarında Şenol Güneş ve bazı futbolcular hakkında yapılan ödemeler ve sözleşmelerle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Beşiktaş'tan o iddialara açıklama
Beşiktaş JK resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve bu tür asılsız haberlere taraftarların itibar etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzden Açıklama

Dün; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımız hakkında bazı televizyon programlarında ödemeler ve sözleşmelerle ilgili yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı açıklamamızın ardından, bugün, gazetelerde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ilgili iddialara yer verilmiştir.

Bu iddiaların doğru olmadığını tekrar eder, taraftarlarımızın Lig ve Avrupa'daki önemli maçlarımız öncesinde basın yayın organlarında yer alan bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

 
Etiketler; #beşiktaş #açıklama #şenol güneş #oğuzhan özyakup #Tolgay Arslan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.