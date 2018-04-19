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'Beşiktaş'tan puan almak için elimizden geleni yapacağız'

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı, "Beşiktaş deplasmanından puan almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

'Beşiktaş'tan puan almak için elimizden geleni yapacağız'

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü deplasmandaki Beşiktaş maçından puan veya puanlarla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü, tamamen bu maça odaklandıklarını kaydetti.

"Beşiktaş deplasmanından puan almak için elimizden geleni yapacağız"
Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu belirten Ravcı, "Beşiktaş deplasmanından puan almak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir ekip, biz de deplasmanda güzel sonuçlar alan bir takımız. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz, futbolcularımız da ellerinden geleni yapacak. Sonuç ne olursa olsun centilmence bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ve pas çalıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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