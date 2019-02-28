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Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili siyah-beyazlı kulüp bir açıklama yayımladı.

Şenol Güneş'in 4 sezondur Beşiktaş'ın başında olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Teknik direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaş'ımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #şenol güneş
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