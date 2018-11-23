Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru

MKE Ankaragücü ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş'tan taraftarına "yeniden bilet alın" uyarısı geldi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kayseri Kadir Has Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri’ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.



Osmanlı Stadyumu için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19:00-23:00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23:10’da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL’dir.



Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır.



Detaylı bilgi ve biletlere www.passo.com.tr maç sayfasından ulaşabilirsiniz.





ulusal.com.tr