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Beşiktaş'tan taraftarına duyuru: Yeniden bilet alınması gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru

Beşiktaş'tan taraftarına duyuru: Yeniden bilet alınması gerekiyor

 MKE Ankaragücü ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş'tan taraftarına "yeniden bilet alın" uyarısı geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kayseri Kadir Has Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri’ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.

Osmanlı Stadyumu için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19:00-23:00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23:10’da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL’dir.

Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve biletlere www.passo.com.tr maç sayfasından ulaşabilirsiniz.


ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #MKE Ankaragücü
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