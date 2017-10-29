Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Beşiktaşlı futbolcuların istasyon koşuları, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alanda yaptığı kontrollü pas çalışmalarının ardından minik kale maç yaptığı ve şut idmanıyla günü tamamladığı bildirildi.
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak poz verdi.