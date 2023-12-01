Beşiktaş Taraftarına Deplasman Müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında başkentte Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta taraftarlar deplasman tribünüdeki yerlerini alacak.

Beşiktaş Taraftarına Deplasman Müjdesi!
Beşiktaş Taraftarına Deplasman Müjdesi!
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Süper Lig'de Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

DHA'nın haberine göre uzun bir süredir iki kulüp arasındaki maçlarda deplasman takımının seyircisinin maça girmesine izin verilmezken, bu hafta Süper Lig'de oynanacak mücadelede Beşiktaşlı taraftarlar yerini alabilecek.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler. Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı.

Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

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