Şampiyonlar Ligi'nde kusursuz bir performans sergileyen Beşiktaş, tarih yazmak için Almanya'da Bayern Münih karşısına çıkıyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alarak, rövanş öncesi İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Beşiktaş, Devler Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Münih karşısında. Türkiye tek yürek oldu, tarihi maça destek büyük.



Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.



Siyah Beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda grubunu lider olarak tamamlamıştı. Rakibi ise dünya devi Bayern Münih oldu.



Kara Kartallar, Münih deplasmanında avantaj arayacak. Ancak işi zor. Öyle ki rakip Bavyera ekibi, bu organizasyonda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



22.45'te başlayacak karşılaşma için vatandaşların beklentisi yüksek. En azından ikinci maç için iyi bir sonuca inancı tam...







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