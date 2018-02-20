Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

Beşiktaş, tarih yazmak için Almanya'da Bayern Münih karşısına çıkıyor

Şampiyonlar Ligi'nde kusursuz bir performans sergileyen Beşiktaş, tarih yazmak için Almanya'da Bayern Münih karşısına çıkıyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alarak, rövanş öncesi İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Beşiktaş, tarih yazmak için Almanya'da Bayern Münih karşısına çıkıyor

Beşiktaş, Devler Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Münih karşısında. Türkiye tek yürek oldu, tarihi maça destek büyük.

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

Siyah Beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda grubunu lider olarak tamamlamıştı. Rakibi ise dünya devi Bayern Münih oldu.

Kara Kartallar, Münih deplasmanında avantaj arayacak. Ancak işi zor. Öyle ki rakip Bavyera ekibi, bu organizasyonda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

22.45'te başlayacak karşılaşma için vatandaşların beklentisi yüksek. En azından ikinci maç için iyi bir sonuca inancı tam...



ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #bayern münih
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.