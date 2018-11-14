Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Tolgay Arslan'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bıraktı.

Beşiktaş Kulübü, disiplinsiz davranışları nedeniyle Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tolgay Arslan, takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır." denildi.



Beşiktaş'ta Adem Ljajic, beklentileri karşılayamadı



Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında geriye düşen ve UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son sırada bulunan Beşiktaş'ta Adem Ljajic, şu ana dek ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı.



Siyah-beyazlı ekibin, İtalya temsilcisi Torino'dan kiraladığı 27 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından oynanan 13 maçın 9'unda görev aldı.



Geride kalan iki sezonda görev yapan Anderson Talisca'nın ayrılmasının ardından hücuma destek vermesi amacıyla transfer edilen Ljajic, Süper Lig'deki 6 karşılaşmada 390 dakika süre almasına rağmen ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına gollük pozisyon hazırlayabildi.



Ljajic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da hücumda takımına fazla katkı veremedi. Bu üç karşılaşmada 165 dakika sahada kalan siyah-beyazlı oyuncu, sadece bir gol pası verdi. Ljajic, siyah-beyazlı takımın, grup mücadelesinde Sarpsborg'u 3-1 yendiği maçta Enzo Roco'nun attığı kafa golünde ortayı yapan isim oldu.



Geç transfer oldu



Adem Ljajic, Beşiktaş'a geç transfer olmasının da sıkıntısını yaşadı.



Sezon öncesi kampta yer alamayan Sırp futbolcunun transferi 31 Ağustos'ta açıklandı. Takımının bu tarihten önce yaptığı 3 lig maçını kaçıran Ljajic, Bursaspor karşılaşmasında da kadroda olmasına rağmen görev alamadı.



Ljajic, Avrupa Ligi'ndeki 6 eleme maçından sonra kadroya dahil edildi.



Sakatlık geçirdi



Henüz oynama süreleri bakımından da istikrar yakalayamayan Ljajic, Süper Lig'deki Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.



Ljajic, bu süreçte ayrıca Beşiktaş'ın Genk ile yaptığı ilk maçta da görev alamadı.

