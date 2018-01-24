TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
Yine sahneye çıktılar...
Yine sahneye çıktılar...
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı

Siyah-beyazlılar, Tolgay'la 2022 yılına kadar anlaştı

Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda kontratı bitecek Tolgay Arslan ile sözleşme yeniledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde Tolga Arslan'a ait sayfadaki bilgiye göre Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyla 2022 yılına kadar anlaşma sağladı.

Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 25 resmi karşılaşmada mücadele etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #futbol #süperlig #Tolgay Arslan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.