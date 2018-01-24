Siyah-beyazlılar, Tolgay'la 2022 yılına kadar anlaştı

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda kontratı bitecek Tolgay Arslan ile sözleşme yeniledi.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde Tolga Arslan'a ait sayfadaki bilgiye göre Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyla 2022 yılına kadar anlaşma sağladı.



Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 25 resmi karşılaşmada mücadele etti.