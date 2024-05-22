Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale gelen yolda son olarak yarı final maçlarında Beşiktaş ile Ankaragücü ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük mücadele etmişti. Yarı final maçlarının ardından rakiplerini elemeyi başaran Beşiktaş ile Trabzonspor, finalde oynamaya hak kazanmıştı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada ise gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş olmuştu.