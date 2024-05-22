Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaklaşıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı final maçıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Beşiktaş-Trabzonspor Türkiye Kupası finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanının sonuna gelindi. Onlarca takım sezon boyunda kupayı müzesine götürebilmek için büyük bir yarış verdi. Kupada 2024 yılının finaline sayılı saatler kala final maçıyla ilgili detaylar merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale gelen yolda son olarak yarı final maçlarında Beşiktaş ile Ankaragücü ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük mücadele etmişti. Yarı final maçlarının ardından rakiplerini elemeyi başaran Beşiktaş ile Trabzonspor, finalde oynamaya hak kazanmıştı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada ise gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş olmuştu.
Beşiktaş, sezonu ligde ve Avrupa kupalarında hayal kırıklığıyla geçirdi. Sezon içerisinde teknik direktör ve yönetim değişiklikleri yaşayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda ederken ligde de şampiyonluk yarışına erkenden havlu attı. Ligde zirvenin 43 gerisinde 5. sırada bulunan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sırasıyla Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü eleyerek adını finale yazdırdı.
Trabzonspor da Beşiktaş gibi ligde şampiyonluk yarışından erken koptu. Liderin 35 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında boy göstermediği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. Trabzonspor, finale giden yolda sırasıyla Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Fatih Karagümrük'ü eledi.