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Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in gruplarındaki rakipler belli oldu.

Geçen sezon ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu'nda Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere) ve Slovan Bratislava (Slovakya) ile eşleşti.

Eleme turlarında Sparta Prag ve AEK'yi saf dışı bırakan geçen sezonun dördüncüsü Trabzonspor ise 4. torbadan girdiği kura çekiminde C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile karşılaşacak. 

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ve kura aşamasına 3. torbadan katılan Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül-12 Aralık tarihlerinde oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #Trabzonspor #Medipol Başakşehir
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