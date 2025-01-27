Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçeli yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı

Teknik direktörlük görevine Solskjaer'i getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, milli futbolcu ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçeli yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı
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Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayarak sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş'ta kısa süre önce başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve ekibi, teknik direktörlük görevine Norveçli isim Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Solskjaer ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar, Solskjaer önderliğinde ilk lig maçında ise deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta takımın başına Solskjaer'in getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına da hız verildi. Çok sayıda futbolcuyla temas kuran ve görüşmeler yapan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçeli yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı - Resim : 1

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Cengiz Ünder transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama teklifi yaptı. Transfer ile ilgili bir paylaşımda daha bulunan Ertan Süzgün, siyah-beyazlıların Cengiz Ünder ile de anlaşma sağladığını ve iki kulüp arasındaki son detayların görüşüldüğünü belirtti.

Transferle ilgili bir paylaşım da gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından transferle ilgili gelişmeyi duyuran Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Cengiz Ünder ile görüşecek." dedi.

Beşiktaş'ın Cengiz Ünder transferiyle ilgili gazeteci Fırat Günayer de paylaşımda bulundu. Günayer, "Beşiktaş, 1,5 yıllığına Cengiz Ünder'i kiralamak için Fenerbahçe'yle masaya oturdu. Beşiktaş'ın isteği, uygun bir satın alma opsiyonu ve maaşın ciddi bir kısmını Fenerbahçe'nin ödemesi. Görüşmeler sürüyor." dedi.

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