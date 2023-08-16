Beşiktaş transferde atağa kalktı! Rashica'dan sonra sıradaki isim

Yeni dönem transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş son olarak Galatasaaray'ında gündeminde olan Milot Rashica'yı renklerine bağlamıştı. Bu transferden sonrada hız kesmeden Musa Barrow'u gündemine alan Beşiktaş bu transferide bitirmek istiyor.İşte detaylar...

Beşiktaş transferde atağa kalktı! Rashica'dan sonra sıradaki isim
Beşiktaş Musa Barrow'u bitiriyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Yeni dönem transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş son olarak Galatasaaray'ında gündeminde olan Milot Rashica'yı renklerine bağlamıştı. Bu transferden sonrada hız kesmeden Musa Barrow'u gündemine alan Beşiktaş bu transferide bitirmek istiyor.

Rashica Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılardan Galatasaray'a transfer çalımıRashica Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılardan Galatasaray'a transfer çalımıSpor

                                              BEŞİKTAŞ MUSA BARROW'U BİTİRİYOR

Beşiktaş Musa Barrow için Bologna ile görüşmelere başladı. Son olarak Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar Gambiyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş hücum hattına yeni bir oyuncu katmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş transferde atağa kalktı! Rashica'dan sonra sıradaki isim - Resim : 2

Siyah-beyazlılar, Bologna forması giyen Musa Barrow için görüşmelere başladı.

                                                   6 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş, 6 milyon euro bonservis bedeliyle transferi tamamlamak istiyor.

Gambiyalı oyuncunun İstanbul’da olan menajeri ve İtalyan kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

# beşiktaş
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