Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu
Yeni teknik direktör arayışları sürerken, siyah-beyazlı yönetim geleceğe yatırım olacak bir operasyon için düğmeye bastı.
Yeni teknik direktör için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir diğer yandan transfer operasyonunu da sürdürüyor.
Sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun henüz geleceği netlik kazanmazken, siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi.
Kara Kartal'ın Süper Lig ekibinde forma giyen genç file bekçisi için harekete geçtiği öğrenildi.
ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen için teklifte bulundu.
Siyah-beyazlı ekibin, uzun zamandır takip ettiği 21 yaşındaki eldivenin transferinde mesafe kaydettiği bildirildi.
Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki görüşmelerin olumlu seyrettiği ve iki kulüp arasında ön anlaşma sağlandığı iddia ediliyor.
Öte yandan siyah-beyazlıların, Serhat Öztaşdelen için 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan genç file bekçisi de Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
1.88 boyundaki Serhat, bu sezon 8 karşılaşmada görev alırken, 1 kez kalesini gole kapattı. Genç eldiven 7 gole ise engel olamadı. Altınordu altyapısından yetişen başarılı kaleci geçtiğimiz yaz, 124 bin Euro karşılığında Kocaelispor'a transfer olmuştu.