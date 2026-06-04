Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu

Yeni teknik direktör arayışları sürerken, siyah-beyazlı yönetim geleceğe yatırım olacak bir operasyon için düğmeye bastı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 1

Yeni teknik direktör için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir diğer yandan transfer operasyonunu da sürdürüyor.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 2

Sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun henüz geleceği netlik kazanmazken, siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 3

Kara Kartal'ın Süper Lig ekibinde forma giyen genç file bekçisi için harekete geçtiği öğrenildi.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 4

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 5

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen için teklifte bulundu.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 6

Siyah-beyazlı ekibin, uzun zamandır takip ettiği 21 yaşındaki eldivenin transferinde mesafe kaydettiği bildirildi.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 7

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki görüşmelerin olumlu seyrettiği ve iki kulüp arasında ön anlaşma sağlandığı iddia ediliyor.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 8

Öte yandan siyah-beyazlıların, Serhat Öztaşdelen için 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 9

Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan genç file bekçisi de Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

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Beşiktaş transferde herkesi ters köşe yaptı! Kara kartal kalecisini Süper Lig'de buldu - Resim: 10

1.88 boyundaki Serhat, bu sezon 8 karşılaşmada görev alırken, 1 kez kalesini gole kapattı. Genç eldiven 7 gole ise engel olamadı. Altınordu altyapısından yetişen başarılı kaleci geçtiğimiz yaz, 124 bin Euro karşılığında Kocaelispor'a transfer olmuştu.

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