Beşiktaş transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü oyuncu siyah-beyaz formayı giyebilir
Ligde ve Avrupa kupalarında taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda iddialı bir kadro kurulması için çalışmalar devam ederken son olarak önemli bir dünya yıldızı transfer listesine alındı. İşte Beşiktaş'ın almak istediği o isim...
Geçtiğimiz sezon ligde ve Avrupa kupalarında büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını bir nebze olsa da mutlu etmeyi başarmıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın 46 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Sezona Şenol Güneş ile başlayan daha sonra Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin görev yaptığı Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi de görevinden ayrılmış ve Hasan Arat başkanlığa seçilmişti.
Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Hasan Arat yönetimi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.