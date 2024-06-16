Beşiktaş transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü oyuncu siyah-beyaz formayı giyebilir

Sezona Şenol Güneş ile başlayan daha sonra Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin görev yaptığı Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi de görevinden ayrılmış ve Hasan Arat başkanlığa seçilmişti.