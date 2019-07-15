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Beşiktaş Tyler Boyd'u transfer etti

Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Tyler Boyd'u transfer etti

Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #abd
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