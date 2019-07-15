Beşiktaş Tyler Boyd'u transfer etti

Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti.



Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi.



Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.