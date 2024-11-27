Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın Maccabi Tel Aviv ile Macaristan’ın Debrecen şehrinde karşılaşacak. Nagyerdei Stadı’nda TSİ 20.45’te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş, Avrupa’daki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligdeki performans düşüklüğüne rağmen Avrupa’da oynadığı son iki maçta Olimpik Lyon ve Malmö karşısında galip gelerek 6 puan toplayan Beşiktaş, gruptaki iddiasını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, ligde 18. sırada yer alırken, Avrupa’daki moralini sahaya taşımak istiyor.

RAKİP ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Maccabi Tel Aviv, 36 takımın yer aldığı ligde 35. sırada bulunuyor. İsrail ekibi, ilk galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak.

ERNEST MUÇİ KADRODA YOK

Beşiktaş’ta Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlanan Ernest Muçi, tedavisinin devam etmesi nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ VE MACCABİ TEL AVİV ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAK

İki ekip, daha önce 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta mücadele etmişti. Beşiktaş, o sezon Türkiye’de oynanan maçı 5-1, İsrail’deki mücadeleyi ise 3-2 kazanarak rakibine üstünlük sağlamıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu kez de sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.